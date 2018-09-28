Первышов: объединение городов и территорий в агломерации — общемировой тренд

По словам мэра Евгения Первышова, развитие агломерации — одно из приоритетных направлений стратегии развития Краснодара до 2030 года.

О ее разработке глава города рассказал 28 сентября на пленарном заседании XII Межрегионального форума крупнейших компаний ЮФО.

Первышов отметил, что одно из основных направлений, которое заложено в Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года, будет отражено в Стратегии краевого центра — развитие краснодарской агломерации. Она объединит Краснодар в единое экономическое и общественно-деловое пространство с соседними районами и городами края и несколькими территориями Адыгеи.

«Объединение городов и территорий в агломерации, а также их растущая роль в экономике — общемировой тренд. Крупные города имеют очевидные преимущества, обладают большими ресурсами, становятся центрами притяжения инвестиций и человеческого капитала. Краснодарская агломерация по своему социально-экономическому потенциалу уже играет заметную роль в ЮФО и России в целом», — сказал Евгений Первышов.

Мэр Краснодара отметил, что первым шагом по созданию агломерации станет подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии, а также создание постоянно действующего совещательного органа — Совета муниципальных образований Краснодарской агломерации. Ее участники будут синхронизировать проекты и инициативы.

Евгений Первышов назвал проекты, которые могут стать флагманскими для Краснодара в ближайшие годы. Это строительство нового аэровокзального комплекса «Пашковский» и создание вместе с ним полноценного транспортного хаба, а также проекты по развитию промышленных парков, инженерной и социальной инфраструктуры, интеграции в Краснодаре принципов «умного города», сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае построят 44 инфраструктурных объекта в рамках Стратегии пространственного развития РФ.

Часть Республики Адыгея войдет в состав Краснодарской агломерации.

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