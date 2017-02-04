Первышов одобрил создание линейного парка вдоль Карасунов

Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 февраля во время рабочего объезда города встретился с инициаторами создания Народного парка вдоль одного из водоемов в Комсомольском микрорайоне.

Во встрече приняли участие руководитель общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова, представители инициативной группы микрорайона.

Общественники рассказали, что они провели предпроектные работы по созданию благоустроенного парка — одного из элементов большого линейного парка «Карасуны», который должен пройти вдоль всех 16 водоемов на протяжении 13 км. Во время субботников жители высадили около 150 саженцев хвойных и лиственных деревьев. Летом активисты поливали высаженные деревья, а также установили шлагбаум, препятствующий въезду в парк.

Общественники попросили мэра организовать дежурство на территории зеленой зоны, а также освещение. В парке нет фонарей, поэтому там нередки случаи вандализма: страдают лавочки, арт-объекты и деревья.

Основной проблемой при создании Народного парка общественники назвали наличие в зеленой зоне земельных участков, которые принадлежат собственникам. При этом вид разрешенного использования у них разный, в том числе есть зоны, где разрешено строительство многоквартирных домов. Активисты настаивают, чтобы на этой территории была только рекреационная зона общего пользования, иначе создать полноценный парк не получится. По словам общественников, другой пригодной для создания рекреационной зоны в Комсомольском микрорайоне нет.

Первышов отметил, что в первую очередь необходимо определить статус водоемов, и только после этого проектировать и развивать линейный парк.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Карасуны были отнесены к муниципальным территориям, тогда их и прилегающие земельные участки можно будет благоустраивать, используя средства городского бюджета», — сказал глава города.

Мэр пообещал дать поручение предметно проанализировать каждый земельный участок вдоль Карасуна, и выяснить, у кого он в собственности или аренде, когда и при каких обстоятельствах возникло это право.

«Согласен с вами, что здесь необходимо создавать парк, благоустроенную зону отдыха. Будут также проанализированы земельные участки вдоль всего каскада Карасунов», — отметил Евгений Первышов.

Мэр добавил, что эту работу начнут с 7 февраля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект единой карты парков и скверов Краснодара — «Зеленый пояс» — был представлен в августе 2015 года. Он предполагает объединение существующих больших и малых парков и скверов города. По проекту, линейный парк «Центральный» будет располагаться от Чистяковской рощи до Кубанской Набережной, а линейный парк «Карасуны» объединит все Карасунские пруды и «Солнечный остров».

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