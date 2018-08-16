Первышов отметил важность проекта благоустройства правого берега Кубани

Глава Краснодара на брифинге 16 августа отметил, что этот проект входит в число приоритетных.

«Вряд ли Краснодарское водохранилище станет курортной территорией. А с незаконным строительством около этого объекта будем бороться, наводить порядок», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

Он отметил, что в числе приоритетных проектов — благоустройство правого берега реки Кубани, особенно реализация проекта берегоукрепления.

«Для нас это очень важно, потому что это даст каркас территории от Тургеневского моста до Рождественского парка. В последующем мы планируем организовать красивую набережную. В любом случае — город, который стоит на реке, имеет большое преимущество».

Мэр выразил уверенность в том, что прогулочная зона только для пешеходов и велосипедистов будет местом притяжения горожан.

«Проект амбициозный, интересный. И мы над ним активно работаем», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

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