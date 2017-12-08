Первышов: переименовывать город в Екатеринодар лишено смысла

Об этом мэр заявил 8 декабря на пресс-конференции.

«Эта тема не актуальна, 7 декабря 1920 года было принято решение о переименовании Екатеринодара в Краснодар. Один из руководителей города в то время — Ян Полуян — направил обращение-ходатайство в Москву. Живем с того времени в Краснодаре. Не вижу, чтобы эта тема сейчас бурно обсуждалась и кого-то сильно интересовала. Да, мы говорим — Краснодар. Многие историки, краеведы говорят — Екатеринодар. Думаю, что переименовывать город сейчас — это лишено смысла», — заявил Первышов.

Он отметил, что Екатеринодар — это историческая центральная часть города.

«Высказывались предложения, чтобы, например, Центральный округ, куда входит исторический центр, переименовать в Екатеринодарский. При этом без внесения изменений непосредственно в документы, чтобы не было необходимости менять паспорта и так далее. Это вопрос обсуждаемый», — цитирует мэра города пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник