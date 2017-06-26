Первышов поблагодарил краснодарцев за контроль качества ремонта дорог

Работы уже ведутся на 31 улице. Всего планируют обновить более 70 км дорог.

Об этом рассказал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

«Не обходится без нарушений, за фиксацию которых огромная благодарность жителям города. Евгений Первышов на каждый факт реагирует максимально оперативно», — написал Вербицкий в Facebook.

По его словам, несколько случаев обсудили 26 июня на планерке в мэрии. Например, в социальных сетях появилась фотография, как на углу Красных Партизан и Воровского дорожники работали во время дождя. На совещание вызвали службу заказчика и директора компании-подрядчика. По их словам, во время дождя вели уплотнение асфальто-бетонного покрытия на тротуаре, а сама укладка была закончена еще до начала ливня, поэтому осадки не могли повлиять на качество покрытия. Вербицкий отметил, что экспертиза подтвердила слова подрядчика.

Второй случай произошел также на Красных Партизан, где рабочие закатали дерево в асфальт. По словам помощника мэра, это нарушение уже устранено.

«Можно только поблагодарить краснодарцев, что они не остаются равнодушными. Видео и фотографии в Интернете появляются всегда оперативно и помогают следить за качеством работ и действиями подрядчиков. Там, где необходимо, будет сделана работа над ошибками. Но самое важное — ошибок не допускать изначально. В первую очередь всем нам нужен качественный ремонт дорог», — приводит Вербицкий слова главы города.

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