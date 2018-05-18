Первышов поручил провести для школьников инструктаж о правилах поведения у воды

Такое поручение глава Краснодара Евгений Первышов дал во время выездного совещания на тему подготовки к летнему сезону, которое он провел в парке 30-летия Победы.

Мэр города отметил, что до начала летних каникул остается меньше двух недель. Поэтому необходимо еще раз провести инструктажи и уроки безопасности в школах. По словам Евгения Первышова, школьникам следует напомнить правила поведения у воды, рассказать о местах, где купание опасно для жизни. Например, в основном русле реки Кубань, где сильные донные течения и водовороты.

Городским службам Первышов поручил проверить наличие предупредительных знаков в запрещенных для купания местах, водолазам — провести работы по очистке дна, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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