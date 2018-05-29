Первышов поручил разработать карту для озеленения территорий Краснодара

Глава города Евгений Первышов поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК совместно с департаментом архитектуры и градостроительства создать реестр территорий, на которых горожане, предприятия и организации могут высаживать деревья и кустарники.

«Мы получаем заявки и предложения от общественности, предприятий, жителей города с предложениями поучаствовать в озеленении столицы Кубани. Такие инициативы нужно обязательно поддерживать, дать людям максимально полную информацию, где и что можно высаживать в соответствии с нашими планами по развитию тех или иных зеленых зон — парков, бульваров, скверов и в целом — городских территорий», — сказал Евгений Первышов.

Глава Краснодара отметил, что по возможности предстоит разработать дендроплан и эскизные проекты по каждой такой территории с указанием пород деревьев и кустарников. Это поможет выстроить работу с инициативными группами по озеленению города на системной основе.

Задачу подготовить такую карту Евгений Первышов поставил перед своим заместителем Евгением Зименко. Этой работой в ближайшее время займутся специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с департаментом архитектуры и градостроительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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