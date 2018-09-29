Первышов: постараемся, чтобы проект велошеринга «поехал»

В Краснодаре представили проект по организации городской сети велопроката.

Городские власти встретились с представителями ООО «Лаки-Шеринг» — организацией, которая планирует развивать велошеринг в кубанской столице.

«Доступный велопрокат — хорошая идея. Среди жителей велосипед пользуется большой популярностью. В то же время, инфраструктура для регулярного передвижения по городу на велосипеде у нас еще развита недостаточно. Мы готовы рассматривать возможность реализации проекта велошеринга и постараемся совместно его проработать, чтобы он «поехал». Здесь необходимо учесть многие вопросы, в первую очередь, связанные с безопасностью дорожного движения», — сказал мэр Евгений Первышов.

Участники встречи отметили, что на первом этапе, чтобы определиться, возможно ли реализовать проект, предстоит детально проанализировать возможность размещения необходимого количества стоянок для велошеринга. Предстоит посмотреть каждый такой участок, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности.

«Нам очень интересен для развития велошеринга Краснодар, потому что велосезон здесь намного дольше, чем во многих других городах России — 8-9 месяцев. В городе высокая динамика роста населения, здесь много студентов, а это как раз наша целевая аудитория. В Краснодаре мы предполагаем оборудовать около 650 мест для аренды велосипедов», — сказал генеральный директор ООО «Лаки-Шеринг» Илья Тимаховский.

Он объяснил, что сама услуга работает с помощью специального мобильного приложения, разработанного компанией. Пользователь на ней видит доступные для использования велосипеды, и где они находятся на карте, может выбрать ближайший свободный. Перед поездкой необходимо оплатить услугу по наиболее подходящему тарифу — за сутки, месяц или год. Оставить велосипед после поездки также можно на любой обозначенной на карте парковке. Предполагается, что суточная аренда велосипеда будет стоить около 120 рублей, а годовой абонемент обойдется в 3 рубля в день.

Ранее компания запустила проект велошеринга в Альметьевске, в Татарстане, сервис действует в этом городе с осени 2017 года. На сегодняшний день в России велошеринг активно развивается в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. За рубежом эта услуга более всего популярна в Китае и странах Западной Европы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о создании в краевом центре сети велопроката появилось в соцсетях в начале сентября.

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