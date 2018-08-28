Первышов: при сносе аварийных домов надо сразу планировать дальнейшее использование земли

Такую задачу глава Краснодара Евгений Первышов поставил на аппаратном совещании в администрации города.

На нем обсудили реализацию первого этапа муниципальной программы по переселению горожан из ветхого жилья, снос аварийных домов и дальнейшее использование освобождаемых земельных участков, особенно в центре города.

«Практически все аварийные и подлежащие сносу здания — в центральной части Краснодара. Мы уже определились, что освобождаемые территории нужно максимально закреплять и использовать для городских нужд, не для продажи. Также важно грамотно расставить приоритеты и очередность сноса. То есть демонтировать в первую очередь те здания, где мы точно понимаем, что сможем создать зеленую зону или спортивную площадку, расширить территорию детсада или школы. Поэтому перед началом работ по демонтажу необходимо со всеми службами — департаментами архитектуры и муниципальной собственности — проработать и подготовить предложения по каждому освобождаемому земельному участку», — сказал Евгений Первышов.

По информации директора департамента строительства Максима Карпенко, сейчас идет работа по организации сноса 30 ветхих и аварийных домов, жители которых расселены. Они расположены на улицах Базовской, Коммунаров, Головатого, Буденного.

По каждому объекту в настоящий момент идет разработка проекта демонтажа. Есть проблемы со сносом зданий по нескольким адресам, так как они примыкают стена к стене к неаварийным строениям. Здесь предстоит провести специальные работы по усилению и переустройству конструкций.

Как рассказал на совещании начальник управления по жилищным вопросам Александр Рудь, в настоящее время в Краснодаре реализуется первый этап муниципальной программы «Расселение аварийного фонда». Программа рассчитана на три года и включает 51 дом.

В 2018 году запланировано расселение девяти аварийных многоквартирных жилых домов — это 76 квартир, в которых живут 150 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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