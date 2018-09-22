Первышов провел прием иностранных делегаций в честь Дня города

Краснодар 22 сентября отмечает 225-й юбилей.

«Я искренне рад приветствовать всех вас в этот праздничный день в Краснодаре. Мы рады, что такое большое количество иностранных гостей приехали к нам на праздник из разных частей света: Европы, Азии и Америки. Это Карлсруэ (Германия), Харбин (Китай), Бургас (Болгария), Нанси (Франция), Вельс (Австрия), Таллахасси (США)», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Он отметил, что сотрудничество со многими городами-побратимами и партнерами Краснодара развивается в разных сферах и областях — культуре, образовании, спорте, укрепляются деловые контакты.

Мэр Харбина Сунь Чжэ отметил, что десятилетнее сотрудничество городов-побратимов сейчас выходит на новый уровень.

Делегацию города-побратима Карлсруэ (ФРГ) в этом году возглавил депутат городского совета Карлсруэ Тильманн Пфаннкух, который передал поздравления Краснодару и краснодарцам от обер-бургомистра Карлсруэ доктора Франка Ментрупа и пожелал всего самого наилучшего.

Вице-мэр французского города Нанси Жан-Мишель Берлемон подчеркнул, что в октябре в Краснодаре состоится подписание трехстороннего договора между Нанси, Карлсруэ и кубанской столицей, и это даст новый импульс к развитию перекрестного сотрудничества.

Бургомистр австрийского Вельса Андреас Рабль отметил динамику развития взаимоотношений с Краснодаром — за два года пройден большой путь от первых контактов до подготовки договора о побратимстве.

Среди участников приема были — Генеральный консул Турции в Новороссийске Юнус Эмре Озигджи, региональный уполномоченный Посольства Германии по Краснодарскому краю Томас Хубер, почетный консул Германии в Краснодаре Ральф Бендиш, почетный консул республики Беларусь в Туапсе Олег Неверкевич, представители австрийской авиакомпании «Люфтганза групп».

Таллахасси в этом году представляет музыкант и участник фестиваля городов-побратимов Дилан Аллен, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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