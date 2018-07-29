Первышов: ShowYourFlow2018 и другие фестивали делают Краснодар интереснее

Фестиваль проходил на базе граффити-парка «Затон» 28 и 29 июля. Вместе с дочерью Полиной мэр Евгений Первышов ознакомился с работами и пообщался с художниками.

«Это действительно важно и нужно — поддерживать в Краснодаре такие начинания, развивать креативную среду. Считаю, чем больше таких арт-объектов и фестивалей будет в столице Кубани, тем интереснее будет жить в нашем городе», — сказал Евгений Первышов.

В фестивале ShowYourFlow2018 приняли участие художники из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, Волгограда, Челябинска, Симферополя, а также специально приглашенные художники — известные в мире SUPERSPRAY из Германии и райтер MESR из Москвы.

«Фестиваль такого масштаба в Краснодаре проходит впервые. Ранее он проводился только в Москве и Санкт-Петербурге. Мы постарались дать художникам простор для творчества, потому что у каждого свой индивидуальный стиль. На этой площадке представлены как классические граффити, так и абсолютно разные по тематике стрит-арт работы, а также совместные картины нескольких мастеров в одном стиле», — рассказал один из организаторов фестиваля Евгений Янчуков.

Каждый из 70 художников получил для работы по 12 баллонов краски.

«Для меня уличное искусство — способ выразить социальные проблемы, которые меня волнуют. А вообще, это очень хорошо, что нас собирают вместе — это позволяет совершенствовать свое мастерство, обмениваться опытом находить новые способы проработки деталей картин», — рассказала участница фестиваля из Краснодара, автор граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина в Комсомольском микрорайоне краевого центра, Татьяна Кожуро.

В результате работы художников под открытым небом появилась галерея, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

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