Первышов: трамвайный парк остро нуждается в кардинальном обновлении

В Краснодаре в 2018 году отремонтируют более 60 участков дорог. Об этом 21 марта рассказал глава краевой столицы Евгений Первышов на заседании городской думы. Отчет главы выслушали председатель ЗСК Юрий Бурлачко и первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

В краевой столице реализуются несколько федеральных и краевых проектов. Один из них — «Формирование комфортной городской среды». По нему в 2017 году было отремонтировано и восстановлено пять парков и скверов. В сфере благоустройства, отметил Юрий Бурлачко, еще остаются проблемы, решить их необходимо в этом году.

«У нас есть возможность для их решения. Это не только финансовые или материальные ресурсы. Это еще и те конструктивные взаимоотношения, которые сложились между муниципальными и краевыми органами власти. Мы все любим нашу краевую столицу. Каждый из нас готов приложить все усилия, чтобы город становился краше, комфортабельнее, чище», — заявил Юрий Бурлачко.

«У города есть определенная стратегия направления развития. Понимание, где необходимо строить новые объекты. Есть тесные контакты и взаимодействие со строительным бизнесом, который эти проблемы будет решать. Первоначально за свой счет, а после — из различных уровней бюджета», — сказал Андрей Алексеенко.

Особое внимание на заседании уделили городскому транспорту. Сейчас износ трамвайных линий превышает 60%. При этом именно электротранспорт считается основным средством передвижения в краевой столице.

«Трамвайный парк остро нуждается в кардинальном обновлении. Это наш главный вид общественного транспорта, наша перспектива по борьбе с пробками. Это самый доходный вид общественного транспорта», — сообщил Евгений Первышов.

В 2018 году Краснодар получил более 1,5 млрд рублей на социальные объекты. На эти деньги в краевой столице построят три школы, две существующие получат дополнительные корпуса, откроют три детских сада.

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