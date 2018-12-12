Первышов: в Краснодаре в 2019 году может подорожать проезд в общественном транспорте

Об этом мэр рассказал 12 декабря на брифинге по итогам работы городских властей в 2018 году.

Глава города отметил, что это связано с инфляцией, повышением стоимости горюче-смазочных материалов и потребностью в ремонте подвижного состава. При этом он отметил, что все действующие льготы будут сохранены.

На сколько может вырасти стоимость проезда, мэр не сказал. Также не он не назвал дату, когда произойдет повышение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 20 апреля проезд в общественном транспорте подорожал до 26 рублей. Проезд на маршрутах МУП «КТТУ» по единой транспортной карте составляет 24 рубля. Мэр Евгений Первышов заявил, что для КТТУ 26 рублей — это не заработок и не развитие. По его словам, новый тариф, который распространяется на весь общественный транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы — позволит предприятию работать не в убыток себе.

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