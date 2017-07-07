Первышов: выдавать разрешения на строительство начнут после решения социальных проблем

Мэр Краснодара рассказал в интервью телеканалу «Кубань 24» о состоянии строительной сферы города.

— В городе новый директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов. Какие задачи будут перед ним стоять?

— Задача достаточно сложная, но она на поверхности. Необходимо в самом ключевом департаменте города навести порядок для того, чтобы она прекратилась выдача и выход документов, которые потом подвергаются критике со стороны контролирующих органов. Департамент архитектуры завален представлениями и претензиями от контрольных органов, в том числе со стороны прокуратуры. Потому что были допущены системные ошибки в трактовке градостроительного законодательства. Рассчитываю, что будет выстроена системная работа в части определения функциональных обязанностей среди заместителей директора. Также необходим жесткий контроль в части выхода любой документации с этого ключевого департамента и уменьшение претензий, которые есть к администрации и департаменту.

С учетом того, что Фролов работал в Минстрое России, он занимается в том числе, разъяснением градостроительного законодательства. Для регионов и муниципалитетов, которые обращались в ведомство, такие разъяснения давались.

— Вы говорили, что в микрорайоне Гидростроителей и Юбилейном не будут выдавать разрешения на строительство, пока там не наведут порядок. Что подразумевается под порядком? Есть ли возможности для застройки в этих микрорайонах?

— Остановка выдачи разрешений на строительство — это проблема, которая лежит на поверхности. Это необходимо было сделать еще около двух лет назад. Число граждан, которые проживают в этих микрорайонах не обеспечены социальной и транспортной инфраструктурой. Мы должны выработать решения для первоочередных вопросов, связанных с детскими садами, школами, доступностью медицинского обслуживания и общественным транспортом. Только после этого мы будем возвращаться к планам дальнейшего развития этих территорий. В Юбилейном микрорайоне мы уже не планируем выдачи разрешений на жилое строительство. Сейчас ведем более активную претензионную работу по изъятию земельных участков, которые были ранее администрацией и переданы инвесторам под строительство офисных зданий и многоквартирных жилых домов. Приоритет, который будет для нас наиболее важным, это строительство набережной от Рождественского парка до парка имени 30-летия Победы. Проработки уже есть. Это, конечно, произойдет не в этом и не следующем годах, потому что связано с колоссальными финансовыми затратами.

— Какие еще районы вы бы назвали проблемными с точки зрения застройки?

— Это Музыкальный микрорайон. Там достаточно серьезный клубок проблем, которые необходимо решать. Для этого сейчас мы прилагаем все усилия, делаем анализ застройки, земельно-правовой документации. Это может занять даже десятилетие, потому что там сложные вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой, с порядком включения этого многоквартирного жилого фонда в программу капремонта жилья. С учетом того, что дома не троились в рамках 214 Федерального закона, они не могут сейчас быть включены в программу капремонта.

Полностью интервью с мэром Краснодара смотрите в эфире телеканала 8 июля в 12:30.

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