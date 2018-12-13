Первышов занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЮФО

«Медиалогия» подготовила рейтинг мэров в ЮФО, о которых чаще всего писали СМИ в ноябре.

Список возглавил глава администрации Краснодара Евгений Первышов. Его медиаиндекс составил 7 тыс. 263 балла, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Медиалогия».

На втором месте Виталий Кушнарев (Ростов-на-Дону), на третьем — Наталья Маленко (Симферополь).

Первышов оценил ход работ по строительству детского сада на 300 мест, который планируют сдать в эксплуатацию во втором полугодии 2019 года. Глава города заявил, что действующий план 2012 года не отражает существующую планировку города. Помимо этого, Евгений Первышов на торжественной церемонии поздравил с трехлетием экипаж подводной лодки «Краснодар».

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