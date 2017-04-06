Первый футбольный матч на стадионе «Фишт» в Сочи посмотрели 9,8 млн россиян

Товарищеский матч между сборными России и Бельгии, который состоялся 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт», собрал у телеэкранов почти 10 млн россиян.

Это самая популярная футбольная трансляция в России с начала 2017 года. Второе место занял матч сборных России и Кот-д’Ивуара, прошедший в Краснодаре, сообщает «Чемпионат».

Топ-5 игр по числу российских телезрителей:

1. Россия — Бельгия (товарищеский матч) — 9,8 млн человек;

2. Россия — Кот-д’Ивуар (товарищеский матч) — 8,9 млн человек;

3. «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» (Лига Европы) — 5,6 млн человек;

4. «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» (Лига Европы) — 3,9 млн человек;

5. «Краснодар» — «Спартак» (РФПЛ) — 3,9 млн человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта прошел первый футбольный матч. Сборная России по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с Бельгией. Организация первого тестового мероприятия получила высокую оценку вице-премьера России Виталия Мутко, экспертов ФИФА и РФС, а также игроков сборных России и Бельгии, болельщиков.

Фоторепортаж с матча Россия — Бельгия смотрите здесь.

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