Пес из станицы Ленинградской стал лучшим в крае по поиску взрывчатки

Соревнования специалистов-кинологов и их подопечных прошли в Сочи. Свой главный профессиональный инструмент, нюх, продемонстрировали больше 80 полицейских собак. Перед ними стояли задачи обнаружить наркотики, найти следы преступника на месте происшествия и задержать злоумышленника.

Пес по кличке Джокер под руководством сержанта полиции Дениса Арбузова первым обнаружил в шкафу тротиловую шашку. Об опасной находке сообщил буквально через минуту после начала испытания: сел у того места, где была спрятана взрывчатка.

«Сделали раздражитель для собаки, спрятали рыбу, чтобы собака могла на нее отвлечься. Но Джокеру это не помешало. В шкафу он нашел 200-граммовую тротиловую шашку», — рассказал старший сержант полиции ОМВД РФ по Ленинградскому району Денис Арбузов.

Джокер на службе пять лет и мечтает получить кубок страны. Пока за маленькую победу пса наградили куском мяса. Ежедневно служебные собаки проводят часы на тренировках с кинологами не только ради побед и лакомства, но и чтобы жители Кубани чувствовали себя в безопасности.

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