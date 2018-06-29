Пес-оракул Буч предсказал победу российской сборной в матче с Испанией

Бульдог в студии «Кубань 24» долго не мог сделать выбор, но в итоге встал возле миски с российским триколором и даже понюхал еду.

Можно предположить, что такие сомнения означают: для определения сильнейшего потребуется дополнительное время или даже серия пенальти.

Сочинские оракулы сделали предсказания на матч Уругвай — Португалия, который 30 июня состоится на стадионе «Фишт». Выдра Гарри выбрала красный мяч, он символизирует Португалию. Дельфин по кличке Шерман отдал победу сборной Уругвая.

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