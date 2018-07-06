Пес-оракул Буч предсказал победу российской сборной в матче с Хорватией

Бульдог в студии «Кубань 24» подошел к миске с флагом сборной России.

Буча сопровождала его хозяйка Людмила Иванова.

Ранее пес-оракул верно предсказал победу сборной России над командами Испании, Египта и Саудовской Аравии, но ошибся в случае с матчем против Уругвая. Буч верил в победу россиян, но уругвайцы оказались сильнее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи. Команда и ее тренер Станислав Черчесов вечером 5 июля прилетели в Сочи. На четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Хорватия в Сочи продали все билеты.

Победу россиян также предсказала дельфин Ванда. Выдра Гарри из Сочи отдал предпочтение хорватам.

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