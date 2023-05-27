Песков не стал отрицать возможность подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Нынешние условия позволяют верить в возможность заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией в ближайшее время, но главное не время, а окончательное решение всех вопросов . Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля напомнил, что представители Азербайджана, Армении и РФ «будут в Москве в конец следующей недели» для обсуждения вопросов между сторонами. “Нет задачи довести все до конца, потому что главное все-таки конечный результат, здесь ни у кого нет времени”, – сказал Песков, сообщают российские СМИ.

Его слова ему, «именно по этим причинам вряд ли кто-то может предсказать точную дату подписания мирного договора».