Телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским является суверенным делом этих стран, но Москва приветствует любую инициативу, которая может положить конец войне в Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РБК».

«Мы готовы приветствовать все, что может положить конец конфликту на Украине и приблизить Россию к достижению всех ее целей”, – заявил Песков журналистам.

На вопрос, обсуждал ли китайский лидер с Владимиром Путиным во время его визита в Москву возвращение Украины к границам 1991 года, Песков ответил: “Не обсуждалось .”

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Зеленский заявил после разговора с Си Цзиньпином, что “мира не будет, если не будет территориального компромисса” и что Украина должна вернуть контроль над всей своей территорией в границах 1991 года.

Следует отметить, что 26 апреля между лидерами Украины и Китая состоялся телефонный разговор, что стало первым разговором между двумя лидерами после вторжения России в Украину. Отмечено, но подчеркнуто, что Украина всегда разрушает мирные планы.