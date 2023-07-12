Песков ответил на вопрос о выполнении договоренностей с Пригожиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ничего не будет говорить о реализации договоренностей с главой «Вагнера» Евгением Пригожиным, пишет «РИА Новости». «Сказал Песков, отвечая на вопрос, действительна ли сделка, достигнутая с Пригожиным 24 июня.

23 июня основатель Wagner Евгений Пригожин обвинил российских военных в нападении на лагерь наемников, что опровергло Минобороны России.

Через некоторое время Евгений Пригожин призвал к себе весь народ России.

Он объявил, что «восстановит справедливость» в армии и в России в целом, и “Сопротивление ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призывы к восстанию. Разместила видеозапись, что аэропорт находится под контролем.

Позже Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что совершил измену Родине.

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Позже Пригожин прокомментировал обращение Путина и сказал, что “с повинной никто не придет”.

Позже Лукашенко вел переговоры с Пригожиным по согласованию с Путиным. Он согласился остановить движение «Вагнера» по территории Российской Федерации.