Песков: Пока рано говорить о соглашении в Израиле, конфликт в самом разгаре

Даша 11.10.2023 В мире

Песков: Это Пока рано говорить о соглашении в Израиле, конфликт находится в апогее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной находится в апогее, поэтому О роли России в ее решении говорить пока рано.

Об этом он сообщил журналистам.

Песков назвал ситуацию тревожной и отметил, что она имеет потенциально опасные последствия гуманитарного характера.

Кремль, а также теракты и непропорциональное применение силы призвали прекратить его применение.

Кроме того, Песков обратил внимание на необходимость обеспечения минимальных потребностей населения в Газе.

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