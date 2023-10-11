Песков: Пока рано говорить о соглашении в Израиле, конфликт в самом разгаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной находится в апогее, поэтому О роли России в ее решении говорить пока рано.

Об этом он сообщил журналистам.

Песков назвал ситуацию тревожной и отметил, что она имеет потенциально опасные последствия гуманитарного характера.

Кремль, а также теракты и непропорциональное применение силы призвали прекратить его применение.

Кроме того, Песков обратил внимание на необходимость обеспечения минимальных потребностей населения в Газе.