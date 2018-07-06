Песков: Путин в курсе реакции общества на изменение пенсионного возраста в РФ

Президент России Владимир Путин знает о реакции общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве и не ограничивается сухими отчетами ведомств. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент в курсе реакции на предлагаемые инициативы и параметры. По всем вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом объективности», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Возраст выхода на пенсию в России сейчас составляет 60 лет у мужчин и 55 лет — у женщин. Планируется изменить его до 65 и 63 лет, соответственно. Для работников вредных и тяжелых производств, а также для некоторых льготных категорий граждан сохранится право на досрочную пенсию, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года. В Госдуме осенью начнут обсуждать повышение пенсионного возраста в РФ.

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