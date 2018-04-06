Песков рассказал о действиях Кремля в случае блокировки мессенджера Telegram

В случае блокировки Telegram Кремль будет искать ему замену.

«Telegram очень удобный, мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами», — сказал Дмитрий Песков.

Он заметил, что в Кремле с сожалением отнесутся к возможной блокировке Telegram, однако при несоблюдении закона должны быть приняты соответствующие меры.

«Закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу», — добавил пресс-секретарь главы государства.

При выборе вариантов, подчеркнули в Кремле, будут учитывать те, что наилучшим образом отвечают потребностям российских властей, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 марта Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 суток на исполнение решения о предоставлении в ФСБ ключей дешифровки.

Ранее представители Telegram просили Верховный суд признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года об утверждении порядка предоставления информации ведомству данных, необходимых для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей. Приказ, по мнению Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия ФСБ. В частности, приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда, считают в компании.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Компания подала жалобу. Мещанский суд Москвы 12 декабря 2017 года признал это решение законным.

После этого 2 апреля мессенджер Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности предоставить ключи шифрования.

Срок для ответа мессенджера Telegram по ключам для дешифровки истек 4 апреля.

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