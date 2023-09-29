Песков: Россия не одобряет намерение Армении присоединиться к Римскому статуту

Москва не одобряет намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Армения прекрасно осознает, что мы не являемся стороной Римского статута, и Армения прекрасно осведомлена о решении [Международного уголовного суда, выдающем ордер на арест президента России Владимира Путина] на основании этот устав». Мы знаем, что в Ереване это прекрасно понимают. Мы этого не одобряем”, – заявил пресс-секретарь Кремля.

По мнению Пескова, такое решение властей Армении является «крайне враждебным» по отношению к России.

Он также отметил, что не знаком с деталями предлагаемого Арменией соглашения по юридическому урегулированию Римского статута.

Путин не планирует поездки в Армению в ближайшее время, добавил Песков.

Ранее, в марте 2023 года, Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Карабахе, в том числе за ее гуманитарным аспектом.

“Мы внимательно следим за ситуацией, в первую очередь из всех, гуманитарный аспект, это самое главное”, – сказал Песков.

По его словам, российские миротворческие силы продолжают помогать людям. “Многие выражают желание переехать на территорию Армении. Помощь оказывается тем, кто этого хочет”, – добавил представитель Кремля.