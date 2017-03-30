Песков сообщил о переносе ежегодной прямой линии с президентом РФ

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» в этом году состоится позже апреля, но раньше августа.

Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она, видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы это делаем в апреле, а вот в этом году не будет в апреле, будет попозже. Раньше августа, конечно», — цитирует Пескова РИА «Новости».

«Прямая линия» — ежегодная телепрограмма с участием Владимира Путина, в ходе которой он отвечает на вопросы от жителей РФ. Часть вопросов граждане присылают в редакцию, часть задают люди в студии и участники телемостов из разных регионов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году прямая линия с Путиным прошла 14 апреля. Президенту поступило более 3,5 млн вопросов. Эфир длился три часа 40 минут, за это время Путин успел ответить на 80 вопросов.

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