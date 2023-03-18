Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, решения которого не являются юридически обязательными для Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Служба безопасности выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

Песков Россия и ряд других стран заявили, что не признают юрисдикцию этого суда.

«Таким образом, такие решения являются юридически недействительными для Российской Федерации», — сказал он на брифинге с журналисты.