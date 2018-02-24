Певца Петра Гару похоронят в Краснодаре

Тело музыканта с ножевыми ранениями обнаружили 19 февраля в квартире в Москве.

Прощание с Петром Гарой пройдет 25 февраля на улице Адыгейская Набережная. Похороны состоятся в 14:00 на кладбище хутора Ленина, сообщается на странице певца в соцсети.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту убийства музыканта возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Петр Петренко, известный как Петр Гара, родился в Краснодаре 19 августа 1984 года. Певец выступал в Краснодаре, работал музыкантом в ночных клубах.

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