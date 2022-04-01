Певец Николай Басков рассказал о запрете выступления теннисистки Медведевой

Эстрадный певец Николай Басков прокомментировал ситуацию с запретом российских артистов и спортсменов на Западе, пишет abakan-gazeta.ru. Звезда рассказала об иностранном давлении на теннисиста Даниила Медведева. Исполнитель напомнил, что теперь спортсмен из

России не сможет принять участие в Уимблдонском турнире, если не подпишет специальную заявку. По предварительным данным, Медведев должен письменно подтвердить, что не получает денег ни от России, ни от Белоруссии. Кроме того, теннисистке якобы не следует благосклонно отзываться об этих странах и их лидерах. По словам Баскова, Европа и Америка хотят унизить Россию.