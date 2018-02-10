Певица Юлия Чичерина побывала в Сочинском государственном университете

Доверенное лицо кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина провела неформальную встречу со студентами колледжа при вузе.

Артистка ответила на вопросы участников встречи и исполнила несколько своих популярных песен под аккомпанемент акустической гитары, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в региональной общественной приемной кандидата.

По окончании встречи со студенческим активом колледжа Чичерина пообщалась с волонтерами региональной общественной приемной кандидата и приняла участие во флешмобе — совместно с ребятами записала видео-приветствие волонтерам с Урала.

Информация о деятельности общественных приемных и штабов других кандидатов на пост президента России в редакцию «Кубань 24» не поступала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в январе начал работу региональный штаб общественной поддержки Путина. Сопредседателем штаба стал художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

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