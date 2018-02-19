Певица Зара встретилась со студентами КГИК

Начинающих режиссеров, актеров и музыкантов интересовало, как звезда шоу-бизнеса достигла успеха на сцене.

На десятки вопросов певица старалась отвечать искренне. Настоящим подарком для молодых ценителей творчества Зары стали песни, которые артистка исполнила между вопросами.

«Говорят, нынешнее поколение потерянное. Я ни в коем случае не разделяю такое мнение. Наоборот, они лучше нас, они талантливее нас. У них как будто все чакры открыты. Они готовы общаться со всем миром, все дороги для них открыты», — сказала заслуженная артистка РФ Зара.

Певица призналась, что в таком формате ей выступать ранее не приходилось.

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