ПФР и «Почта Банк» предупредили кубанцев о мошенниках, предлагающих деньги от имени этих организаций

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что Пенсионный фонд РФ и «Почта Банк» проводят акцию для россиян, достигших 40-летнего возраста.

В сообщениях говорится, что люди, родившиеся в 1978 году и ранее, могут получить компенсационную выплату в 5 тыс. рублей. В «Почта Банке» опровергли эту информацию.

«Данная информация является действиями мошенников, которые таким образом пытаются получить персональные данные и данные карт пользователей. При этом в соцсетях мошенники могут представляться как вашими друзьями, взломав аккаунты, так и сотрудниками Пенсионного фонда РФ, банка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе банка.

Граждан призвали не доверять сомнительной информации и не поддаваться на уловки мошенников, ни при каких обстоятельствах никому не сообщать свои персональные данные или данные банковской карты. С их помощью мошенники могут вывести средства со счета.

В любой подозрительной ситуации представители финансовой организации порекомендовали звонить на горячую линию «Почта Банка» 8-800-550-0770.

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