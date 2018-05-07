ПФР осуществит единовременную выплату ветеранам войны в мае и июне

Пенсионный фонд России выплатит по 10 тыс. рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Деньги получат 90 тыс. человек. Сумма была определена указом президента России.

Фонд уже подготовил списки получателей выплаты. Участники и инвалиды войны получат деньги в течение мая-июня, когда будут получать другие пенсионные и социальные выплаты. Специально обращаться за ней в ПФР не нужно, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны 10 тыс. рублей.

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