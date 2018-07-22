ПФР: в России с 2020 года повысят размер маткапитала

Правительство вернет индексацию материнского капитала, которая была заморожена с 2016 года.

Размер маткапитала повысят на уровень инфляции. Он увеличится с 453 тыс. до 470 тыс. рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В 2021 году маткапитал увеличится до 489 тыс. рублей. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2020 году составит 3,8%, в 2021 году — 4%.

Трансферт федерального бюджета Пенсионному фонду на предоставление маткапитала в 2020 году составит 440 млрд рублей, в 2021 году — 451 млрд рублей.

Изначальный размер маткапитала составлял 250 тыс. рублей. В последующие годы сумма маткапитала ежегодно индексировалась и к 2015 году выросла до 453 тыс. рублей, однако в декабре 2016 года президент России подписал закон о заморозке индексации этой суммы до 1 января 2020 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 23 мая в отделения Пенсионного фонда поступило 7,7 тыс. заявлений на ежемесячную выплату средств маткапитала в связи с рождением второго ребенка. Семьи, в которых в 2018–2022 годах родится второй или третий ребенок, смогут гасить льготную ипотеку (ставка 6% годовых) средствами маткапитала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2017 года глава государства продлил программу маткапитала до конца 2021 года. На Кубани на предоставление маткапитала в 2018 году направят 348,4 млн рублей.

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