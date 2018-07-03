Пианист Денис Мацуев поддержит сборную России в матче с Хорватией

Об этом музыкант сообщил 3 июля, посетив тренировку российской команды.
«Не могу представить себя без сборной. Хочется продлить этот кайф. Доверяю командору, он делает всё правильно», — заявил Денис Мацуев.
Кроме того пианист подарил футболистам диск с произведениями классической музыки.
«Подарил команде диск с произведениями. Классическая музыка одухотворяет, помогает. То чудо, которое происходит сейчас, трудно будет повторить», — цитирует Мацуева РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские футболисты сыграют против сборной Хорватии 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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