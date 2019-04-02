Пьяный краснодарец «заминировал» городской рынок

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Краснодара поступило сообщение от неизвестного мужчины о якобы существующей угрозе одному из городских рынков.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители экстренных служб. При осмотре территории предметов, угрожающих безопасности и жизни граждан, не обнаружили.

Сотрудники управления ФСБ России по краю совместно с краснодарскими полицейскими установили личность предполагаемого преступника и его местонахождение. Ранее судимого 52-летнего мужчину задержали по месту его проживания и доставили в полицию. Он пояснил, что сообщил ложные сведения из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В квартире мужчины обнаружили и изъяли мобильный телефон.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.