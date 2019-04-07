Пятерых призывников из Сочи направят на службу в Президентский полк

Всего на военную службу из города-курорта направят 400 новобранцев.

Сочинский военный комиссариат в ходе весеннего призыва направит более 80 человек проходить военную службу в войсках ЮВО. Около 100 человек отправятся в Войска национальной гвардии России, а пять призывников отобраны для службы в Президентский полк. Около 50 человек из числа новобранцев подготовлены по военно-учетной специальности – водитель категории «ВС» и «С».

К местам службы призывники отправятся воздушным и железнодорожным транспортом. Торжественные мероприятия по отправке сочинских призывных команд в вооруженные силы пройдут до 15 июля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.