Пик осеннего звездопада ожидается в ночь на 22 октября

Ориониды — один из основных метеорных потоков октября.

Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Ориона. На самом деле источником этого метеорного потока является комета Галлея. За ней остается пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров. Максимальное количество метеоров — до 25 в час — можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 октября.

Следующий звездопад будет 17 ноября — Леониды, один из самых ярких метеорных потоков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николая Лапина.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник