Пилот «Формулы-1» Квят стал девятым в квалификации Гран-при Австралии

Российский пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» Даниил Квят стал девятым в квалификации Гран-при Австралии. Гонка пройдет 26 марта.

Квят показал девятый результат (+2,324), а его напарник по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал восьмым (+2,299).

Выиграл квалификацию Гран-при Австралии британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Он показал результат 1 минута 22,188 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из «Феррари», третьим — партнер Хэмилтона финн Валттери Боттас, сообщает ТАСС.

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