Пилот «Формулы-1» Виталий Петров рассказал о безопасности автодрома в Сочи

Пилот «Формулы-1» Виталий Петров вышел на прямую связь с телеканалом «Кубань 24» из удаленной студии в отеле «Тюлип Инн Омега Сочи». Он оценил обновленную трассу и рассказал о безопасности автодрома.

— Виталий, как вы оцениваете безопасность трассы? В этом году она должна быть усилена. С чем связаны перемены?

— Сегодня я побывал на «Сочи Автодроме». Назвали трибуну в мою честь и также провели инспекцию по безопасности. Вы знаете, что в «Формуле-1» все трассы очень безопасны, и в этом году был изменен регламент. Машины стали быстрее на 3,5 секунды.

— Какой вызов трассы, как говорят гонщики, на ваш взгляд, основной?

— Я считаю, это второй поворот. Все пилоты, когда стартуют, несутся ко второму повороту со скоростью 339 км/час, все пилоты пытаются заехать внутрь этого поворота. Я считаю, что это будет одно из самых интересных мест, где можно смотреть, наблюдать за обгонами в течение всей гонки. Таких поворотов много на протяжении всей трассы, и нужно показывать, что нужно во всех поворотах пройти идеально, показывать хороший квалификационный круг.

— Как оцениваете шансы на победу единственного представителя России на этих гонках, Даниила Квята?

— Буквально несколько дней назад закончились тесты. Они проходили в Барселоне. Сейчас говорить, насколько сможет выступить Даня в гонках, пока рано. Давайте подождем. Через неделю стартует этап в Австралии, первая гонка сезона. Там мы сможем приблизительно понять, где находится команда «Торо Россо». А пока я уверен, что трасса в Сочи, родные стены, болельщики, безусловно, — всегда помощь спортсменам. Я знаю это по себе и другим спортсменам. Когда ты выступаешь у себя дома, это придает тебе некий всплеск, выступаешь гораздо лучше. Поэтому надеемся, что он выступит на трассе Сочи хорошо.

— Есть какие-то предпосылки к тому, что у России вскоре все же появится команда для участия в королевских гонках?

— Я надеюсь на это. Было бы здорово. Мы бы могли привлекать больше молодежи, чтобы они уже начинали готовиться к «Формуле-1», постоянно посещали этапы, были внутри команды. Я надеюсь, что это произойдет, — рассказал в прямом эфире телеканала «Кубань 24» Виталий Петров.

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