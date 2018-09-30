Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при России «Формулы-1»

Гонка прошла 30 сентября на «Сочи Автодроме». Российский гонщик Сергей Сироткин занял 18-е место.

Льюис Хэмилтон стал лидером гонки, вторым финишировал его товарищ по команде — финн Вальттери Боттас, замкнул тройку лучших немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 18-е место, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл — 15-й. Два пилота «Торо Россо» Пьер Гасли и Боб Хартли не добрались до финиша, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «королевские гонки» стартовали в Сочи 27 сентября. В тот же день прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

Безопасность во время проведения гонок обеспечивают около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Для гостей города запланирована обширная культурная программа.

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