Пилот разбившегося самолета приехал на Кубань из Уфы

Мужчина сам собрал самолет, на котором впоследствии совершил экстренную посадку в поле у хутора Столяров.

«Пилот, пострадавший в ЧП в Отрадненском районе, является уроженцем Уфы. Кроме того, самолет был собран в Краснодарском крае самим мужчиной», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник, знакомый с ситуацией.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 апреля в 13:15 между хуторами Романчуков и Стукановский упал самолет СП-30. Пилот самолета выжил, его доставили в отрадненскю ЦРБ. Предварительной причиной случившегося является неисправность закрылков. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка.