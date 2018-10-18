Пилоты упавшего на Кубани самолета Л-39 успели катапультироваться

Учебный самолет Минобороны РФ Л-39 упал 18 октября около 17:00 в районе станицы Должанской в Ейском районе.

«По предварительной информации, летчики катапультировались, их ищут», — сказал источник.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей, сообщает «Интерфакс».

По другим данным, летчики Л-39 после катапультирования упали в Азовское море. Самолет упал в 1,5 км от берега. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет упал в воду.

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