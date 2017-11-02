Писателя Владимира Маканина похоронили в Ростовской области

Похороны прошли 2 ноября в поселке Красный, где писатель в последние годы жил со своей семьей.

«Отца мы похоронили сегодня на кладбище в поселке, в котором живем», — сказала дочь Маканина Екатерина, добавив, что на похоронах присутствовала вся семья писателя и его близкие.

По ее словам, они с супругом уже давно живут в Ростовской области, а родители переехали к ним около трех лет назад, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Маканин скончался на 81-м году жизни. Публиковаться писатель начал в 1965 году. Его произведения переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах.

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