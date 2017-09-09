Пищевые продукты и их питательная ценность

Этикетка для потребителя является основным источником информации о продукте. Поэтому стоит знать, какая информация должна быть на упаковке пищевого продукта, а также уметь отличать друг от друга таблицу питательных веществ и список ингредиентов продукта, ведь от сознательного покупки зависит наше здоровье и хорошее самочувствие.

Что должно быть на упаковке?

На упаковке пищевого продукта вы должны найти такую информацию, как: название продукта, его количество в данной упаковке, срок годности, информация о способе хранения, обозначение производственной партии, данные, позволяющие идентифицировать, что юридическое лицо несет ответственность (например, производителя или дистрибьютора), а также список ингредиентов, из которых продукт был создан. Отметим, что приготовление блюд – это только первый этап, так как важен еще выбор посуды и сервировка стола. На сайте www.posudaserviz.ru/products_nabory-specij_1.php вы найдете большой выбор качественной посуды.

Именно введение этого последнего элемента для маркировки продуктов питания является очень важным для планирования нашего ежедневного рациона, а также потребители часто имеют проблемы с правильным чтением таблицы питательной ценности и с различением ее от списка ингредиентов, из которых данный продукт был создан. Как показывают последние исследование, 2, 73% потребителей заявляют, что проверяют информацию, содержащуюся в таблице питательных веществ. Вместе с тем, 39% потребителей вообще не умеют считывать информацию, содержащуюся в этой таблице (так заявили 11%), либо интерпретируют ее ошибочно, считая, что в ней перечислены только вещества, находящиеся в сырье, из которых данный продукт был создан (указали так 16%) или только те, которые были добавлены в процессе производства (указали так 12%). Между тем, в этой таблице находится общая питательная ценность уже готового продукта. Это означает, что мы найдем в ней оба вида перечисленных веществ, то есть добавленные в процессе производства, так и происходящие в сырье, из которого создан продукт.