«Пивобезалкогольный комбинат «Крым»» представил продукцию на выставке World Food

Международная выставка собрала в Москве поставщиков продуктов питания и напитков из 64 стран мира.

Агропромышленный комплекс России перешел в стадию активного развития. К такому выводу пришли эксперты международной выставки World Food. Примеры качественной и натуральной продукции на ней представил крымский пивобезалкогольный комбинат.

«В этом году предприятию исполняется 35 лет. Предприятие активно развивается, модернизируется. Активно выпускает новые сорта продукции», — сказал директор по развитию компании «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»» Сергей Евенко.

И именно они привлекли к стенду завода сотни гостей выставки. Их заинтересовала и технология производства натуральной продукции, и контроль качества в собственной лаборатории. Партнерами предприятия на выставке стали десятки российских и иностранных компаний.

«Хорошая качественная продукция востребована везде. В настоящее время мы осуществляем поставки в Китай, работаем с такими странами, как Вьетнам, Индия, Израиль, Казахстан», — отметил директор по внешеэкономической деятельности компании «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»» Алексей Вандышев.

Завод имеет представительство и в Краснодарском крае. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте.

Вернуться на ленту

Источник