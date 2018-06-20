Платить налог на жилье россияне будут в зависимости от кадастровой стоимости

Раньше при расчете опирались на инвентаризационную.

Изменения вступили в силу по всей стране. Специалисты Краснодарского края уже оценили 2,8 млн различных объектов — квартиры, дома, офисы, производственные помещения.

«Считали все объекты затратной стоимости — сколько стоит на сегодняшний день воссоздать аналогичный объект с учетом его физического износа и его местоположения территориального», — отметил заместитель директора БТИ Краснодарского края Александр Козырев.

Данные, которые собрали эксперты, опубликовали на сайте краевого БТИ. Чтобы проверить, во сколько оценили квартиру или дом, необходимо ввести кадастровый номер, он есть в техпаспорте объекта. Если указанная сумма по каким-то причинам покажется собственнику неверной, он вправе подать заявление о пересмотре. Сделать это можно в течение трех недель.

«Ранее предварительного этапа не было. Для кого-то нововведение может стать спасением. Но это не означает, что если вы не не успели подать заявление на пересмотр, то кадастровая оценка не соответствует», — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Усенко.

После 10 июля пересматривать цифры будут уже через суд или специальную комиссию. Кадастровую оценку недвижимости проводят каждые три года. Теперь заниматься этим вправе только БТИ. Краснодарский край стал одним из первых регионов России, где работу уже завершили.

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