Плавучий кран врезался в Крымский мост

В акватории Керченского пролива 8 сентября плавкран сорвало с якоря, и он повредил ограждение моста. Движение по мосту, по всем полосам трассы, уже возобновили.

Для водителей сняты временные ограничения движения на участке трассы А-290 между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи.

Специалисты осмотрели мост после ЧП. По их данным, повреждения элементов обустройства дороги не влияют на безопасность движения по трассе: деформационные швы не повреждены, изменений по геометрии нет, дорожное полотно не пострадало, барьерное ограждение деформировано на участке 10 м, но разрывов нет. Все поврежденные элементы восстановят после нормализации погоды, сообщает РИА «Новости».

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник