Площадь пожара на складе под Краснодаром увеличилась до 1 тыс. 850 кв. метров

Пожар произошел 7 ноября около 13:00 в станице Старокорсунской.

«В 14:25 объявлена локализация пожара на площади 1 тыс. 850 кв. м в складском строении в станице Старокурсунской», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании складского помещения в станице Старокорсунской поступило в МЧС 7 ноября в 13:01. В тушении пожара задействованы 20 человек и пять единиц техники.

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